POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Ovelgönne unterwegs

Delmenhorst (ots) - In der Tatzeit von Sonntag, 16. Oktober 2022, ca. 20:00 Uhr, auf Montag, 17. Oktober 2022, ca. 11:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch Zerkratzen, einen auf einer privaten Auffahrt, in der Kattegatstraße in Elsfleth, abgestellten Pkw-Audi. Die Schadenshöhe wurde auf circa 500 Euro geschätzt. In diesen Zusammenhang sucht die ...

