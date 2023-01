Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag (5. Januar 2023), 11:15 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, in einen Kindergarten am Thomaspädje einzudringen. Sie hebelten erfolglos an mehreren Fenstern und Türen herum. Es entstand Sachschaden, in das Gebäude gelangten die Unbekannten aber nicht. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell