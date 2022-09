POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten Diebstahl

Engelskirchen (ots) - Am Wochenende sind Unbekannte in eine Zahnarztpraxis und in eine Praxis für Physiotherapie in der Overather Straße eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und elektronische Geräte (Laptops, Mobiltelefon, etc.). Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (16. September), 10:30 Uhr und Sonntag (18. September), 14 Uhr. Am Montag wurde schließlich bekannt, dass ein Firmenwagen (schwarzer Smart), der in der ...

mehr