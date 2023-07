Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht ohne Grund geflüchtet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ergriffen zwei Jugendliche beim Erblicken eines Streifenwagens sofort die Flucht zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung in der Katharinenstraße stellte sich heraus, dass einer der beiden 14-Jährigen eine geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich führte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell