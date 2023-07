Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsam ausgeparkt - Kind verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Ruhlaer Straße parkte am Freitagmorgen eine 37-jährige Opel-Fahrerin aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie einen haltenden Pkw VW, aus dem gerade ein 13-jähriger Junge ausstieg. Bei der Kollision beider Pkw schlug die Beifahrertür des VW gegen das Bein des Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen wurden mit insgesamt 3.000 Euro beziffert. (as)

