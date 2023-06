Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Gestern Abend gerieten mehrere sich in der Oststraße befindliche Personen in eine verbale Streitigkeit. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Personen. Drei Personen verletzten sich dabei leicht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

