LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen begaben sich gestern, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr zu einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße. Der oder die Unbekannten drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten in der weiteren Folge eine geringe Menge Bargeld sowie ein elektronisches Kassensystem. Weiterhin entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die ...

mehr