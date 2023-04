Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (203/2023) Frontalzusammenstoß in Höhe Papiermühle: Motoradfahrer und Mercedesfahrer schwer verletzt, Kreisstraße 224 aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots)

Flecken Adelebsen, Kreisstraße 224 bei Eberhausen, Höhe Papiermühle Freitag, 28. April 2023, gegen 14.20 Uhr

EBERHAUSEN (jk) - Auf der K 224 bei Eberhausen (Landkreis Göttingen) sind am Freitagnachmittag (28.04.23) gegen 14.20 Uhr ein Mercedes und ein entgegenkommendes Motorrad frontal zusammengestoßen. Der folgenschwere Unfall ereignete sich in einer leichten Rechtskurve in Höhe der "Papiermühle". Die Unfallursache steht noch nicht fest. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Aktuell dauern die Arbeiten an der Unfallstelle an. Hierfür ist die K 224 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell