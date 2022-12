POL-LIP: Lemgo, Lagesche Straße/Magdeburger Straße /Wittenbrede Verkehrsunfall mit einem Schwerstverletzten

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (7. - 8.12.2022) in mehrere Lauben einer Schrebergartensiedlung im Bereich Volkhausenstraße/Drostenkamp ein. Was die Täter gestohlen haben, steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 mit; Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

