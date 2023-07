Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren und Sachschaden verursacht

Arnstadt, Bahnhofstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 62-jährige Citroenfahrerin die Straße am Bahnhof und hatte die Absicht nach links in die Bahnhofstraße einzufahren. Als der davor fahrende 70-jährige Volvofahrer verkehrsbedingt anhielt, reagierte die Citroenfahrerin zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Die 62-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Pkw blieben fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 9000,-EUR.

(sg)

