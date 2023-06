Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss stehend mit nicht versichertem E-Scooter gestürzt und dabei schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Samstag (17. Juni 2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Geh- und Radweg der Gocher Straße im Bereich der Einmündung zum Behrnenweg, bei dem ein 39-Jähriger aus Bedburg-Hau stammend, schwer verletzt wurde. Gegen 23:30 Uhr war der 39-Jährige mit einem E-Scooter in Richtung Altkalkar unterwegs, als dieser ohne Fremdeinwirkung in das linksseitig befindliche Blumenbeet geriet, die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der E-Scooter-Fahrer so schwer, dass dieser zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik verbracht werden musste.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer sowohl alkoholisiert als auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der E-Scooter nicht versichert war. Bei dem Verunfallten wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

