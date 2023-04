Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei im Hauptbahnhof - Bundespolizisten stellen flüchtige Angreifer

Dortmund - Duisburg - Castrop-Rauxel (ots)

Mittwochnacht (5. April) soll es am Hauptbahnhof Dortmund durch ein Duo zu mehreren Angriffen auf zwei junge Männer gekommen sein. Einer der Verletzten musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2 Uhr verständigte ein Taxifahrer die Bundespolizei über eine Schlägerei am U-Bahnbereich des Dortmunder Hauptbahnhofs. Vor Ort gab ein 27-Jähriger gegenüber den Beamten an, dass er von zwei Männern mehrfach gegen den Kopf getreten worden sei, als er bereits am Boden gelegen habe. Das Mobiltelefon des Deutschen sei dabei hingefallen und die Angreifer (27, 29) sollen dieses an sich genommen haben, bevor sie die Flucht ergriffen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die beiden Sri-lankischen Staatsbürger am Nordausgang angetroffen werden. Der 29-Jährige wies eine blutige Hand, sowie stark beschmutzte Kleidung auf. Die beiden Männer wurden durchsucht. Das Smartphone des Geschädigten wurde in der linken Hosentasche des 27-Jährigen aufgefunden. Die Einsatzkräfte fesselten die Duisburger und brachten sie zur Bundespolizeiwache.

Die beiden 27-jährigen Geschädigten äußerten, dass sie die beiden Männer flüchtig kennen würden. Am Hauptbahnhof sei es dann zu Provokationen durch die alkoholisierten Männer gekommen. Am Treppenaufgang zu den Gleisen 18/20 soll der 27-Jährige dann den Mann aus Castrop-Rauxel (27) mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Es sei eine Rauferei entstanden, bei dem auch der Dortmunder (27) zwei Faustschläge gegen den Hinterkopf erhalten habe. Bahnmitarbeiter sollen dann die jungen Männer aufgefordert haben den Bahnhof zu verlassen. Die deutschen Geschädigten seien dem auch nachgekommen.

Wenig später sollen die Angreifer dann am U-Bahnabgang erneut auf die 27-Jährigen getroffen sein. Dort habe der 29-jährige Duisburger eine Glasflasche zerschlagen und sei mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohlich auf den Dortmunder zugegangen. Der 27-jährige Begleiter soll dann versucht haben den Mann ebenfalls anzugreifen, sei zunächst jedoch von dem Castroper (27) abgehalten worden. Dieser konnte sich jedoch losreißen und attackierte den Dortmunder ebenfalls mit Faustschlägen. Dadurch sei der Geschädigte zu Boden gesunken. Die beiden Angreifer haben ihn immer wieder getreten, auch mehrfach gegen den Kopf.

Die Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnungen der Kameraüberwachung aus. Diese bestätigte die Aussage der Geschädigten. Das Mobiltelefon des Dortmunders (27) wies starke Beschädigungen auf. Zudem klagte er über starke Schmerzen im Bauchraum und über Atemnot. Die Einsatzkräfte alarmierten einen Rettungswagen, welcher den jungen Mann kurze Zeit später in ein Krankenhaus brachte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung gegen die beiden Duisburger (27, 29) ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell