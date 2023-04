Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand und Fragezeichen: Bundespolizei nimmt 24-Jährigen in Troisdorf fest

Troisdorf/Siegburg (ots)

Gestern Abend (05.04.) nahm die Bundespolizei am Troisdorfer Bahnhof einen jungen Mann fest, der zuvor in eine Auseinandersetzung mit einem Unbekannten verwickelt war. Schreiend und aufgelöst ging er auf die Beamten los. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden sie über 9.000EUR Bargeld auf, dessen Herkunft unklar blieb.

Gegen 21 Uhr am Mittwochabend begab sich eine Streife der Siegburger Bundespolizei nach Troisdorf, da sie die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof erhielten. Vor Ort konnten die Beamten nur noch eine Person antreffen, welche sich schreiend und aufgebracht auf sie zubewegte. Trotz Ansprache widersetzte sich das Gegenüber, weshalb die Beamten den 24- Jährigen fixierten und seine Taschen durchsuchten. Hierbei fanden sie 9.100EUR in bar bei dem Wohnungslosen auf. Da nicht geklärt werden konnte, wem das Geld gehört und woher dieses stammte, nahmen sie den 24-Jährigen fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Hierbei wehrte sich dieser heftig und spuckte nach den Polizisten. Eine Abfrage seiner Personalien brachte zutage, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde. Im Rahmen des beschleunigten Verfahren nahmen die Bundespolizisten den 24-Jährigen wegen Unterschlagung und Widerstand fest. Ein Haftrichter wird über seinen Verbleib entscheiden.

