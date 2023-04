Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 45-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Dortmund - Nürnberg (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (5. April) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte per Haftbefehl nach ihm.

Gegen 18 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. In der Haupthalle hielten sie einen 45-Jährigen an und kontrollierten diesen. Dabei ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach dem bosnischen Staatsangehörigen fahnden ließ. Der in Nürnberg wohnende Mann steht in Verdacht einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten fest und durchsuchten ihn. Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität zweifelsfrei. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Der zuständige Haftrichter entließ den 45-Jährigen später unter Auflagen auf freiem Fuß.

