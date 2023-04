Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spielzeugarmee verursacht nächtlichen Einsatz der Bundespolizei

Bielefeld (ots)

Zwei herrenlose Koffer in einem Zug haben am Dienstagabend (4. April) am Hauptbahnhof Bielefeld für Probleme gesorgt.

Der Triebfahrzeugführer einer Eurobahn bemerkte um kurz vor 22 Uhr zwei Koffer in dem sonst leeren Zug, der zur Abfahrt nach Rheine bereitgestellt werden sollte. Er forderte die Bundespolizei zur Überprüfung an. Ausrufe im Hauptbahnhof führten nicht zu den Besitzern. Ein Koffer in der 2. Klasse stehender Trolley wurde von den Bundespolizisten als unverdächtig eingestuft und geöffnet. Er enthielt nur Kleidung. Dagegen mutete ein weiterer Koffer in der 1. Klasse aufgrund seines Äußeren ungewöhnlich an. Es handelte sich dabei um einen sogenannten Gefechtskoffer. Zur weiteren Beurteilung des Koffers wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert, der Zug wurde vom Bahnsteig in den Vorbahnhof gefahren, um keine Bahnhofsnutzer zu gefährden. Nach Untersuchung des Koffers durch den Entschärfungsdienst war klar, dass nicht etwa Sprengstoff oder Waffen, sondern Spielfiguren aus dem bekannten Warhammer-Spiel darin waren. Um 1.15 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Durch den Einsatz kam es zu geringen Behinderungen im Bahnverkehr.

