POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Durch eine Zeugin wird gemeldet, dass am 13.07.2022, gegen 07.50 Uhr, ein schwarzer BMW mit DÜW-Kennzeichen die Johann-Klein-Straße in Richtung Lambsheimer Straße befuhr und an einem rechts parkenden Pkw VW Polo den linken Außenspiegel beschädigte. Hiernach setzte der Fahrer unerlaubt seine Fahrt fort. Am geschädigten Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

