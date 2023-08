Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht und Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, dem 12.08.2023 um 21:28 Uhr befuhren eine ca. 50- jährige blonde Fahrerin eines dunkelblauen VW mit dem amtlichen Kennzeichen HEF- (weiteres nicht bekannt) und eine 38-jährige PKW Fahrerin aus dem Wartburgkreis mit ihrem weißen BMW in dieser Reihenfolge die B 62 aus Richtung Hohe Luft kommend und bogen Richtung Innenstadt nach rechts ab. Die ON 02 verringerte unvermittelt die Geschwindigkeit ihres PKW. Die ON 01 übersah dies und fuhr auf die ON 02 auf. Im Anschluss entfernte sich die ON 02 von der Unfallstelle ohne sich um die Pflichten eines Unfallbeteiligten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Samstag, dem 12.08.2023 um 23:01 Uhr befuhr ein 25-jähriger

Bad Hersfelder mit einem PKW BMW in weiß die Hainstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf Höhe der Ampelanlage zur Heinrich-von-Stephan-Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Ampelanlage. Der PKW-Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro.

Gefertigt: Dickmann, POK. Polizeistation Bad Hersfeld

