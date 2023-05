Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Otterstadt (ots)

Am 21.05.2023 gegen 18:17 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Waldsee. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem PKW die Lindenstraße in Richtung der Mannheimer Straße. An der Einmündung zur Mannheimer Straße missachtete der PKW Fahrer die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und schnitt deren Fahrlinie, sodass diese stark bremsen musste. Dadurch fiel sie nach vorne über den Lenker und erlitt eine Fraktur am Arm. Der PKW Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Waldsee. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Skoda Karoq. Die 62-Jährge wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell