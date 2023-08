Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Lkw

Burghaun (ots)

Am 12.08.2023, 18:20 Uhr, befuhr ein polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die B 27, von Rothenkirchen kommend, in Richtung Burghaun. Eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund fuhr hinter dem Sattelzug und wollte diesen vor der Einmündung Steinbach überholen. Aufgrund von Gegenverkehr führte der Lkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung durch, um der Pkw-Fahrerin das Einscheren auf die rechte Fahrspur zu ermöglichen. Diese zog jedoch zu früh wieder auf die Richtungsfahrbahn und touchierte hierbei die Sattelzugmaschine. In der Folge kollidierte der Pkw noch mit der rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Leitplanke und kam dann zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Aufgrund des umsichtigen Handelns des Lkw-Fahrers wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, Holland-Letz, PHK

