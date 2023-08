Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hofbieber-Traisbach (ots)

Am 12.08.23, 03.00 Uhr ereignete sich im Hofbieberer Ortsteil Traisbach ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Petersberg befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Hofbieber-Allmus in Fahrtrichtung Fulda. Am Ortseingang von Traisbach schlief der Fahrer vermutlich ein. Anstatt der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen fuhr er geradeaus in einen Hof. Dort stieß er gegen eine Gartenmauer und beschädigte diese. Danach krachte er in ein großes Rolltor einer Scheune. In der Scheune kollidierte er mit einem größeren Pfostenfundament und kam dort zum Stehen. An der Scheune entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden: Ca. 50.000 Euro. Da der Verdacht der Trunkenheit bestand, wurde bei dem Pkw-Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Bergung des Pkw gestaltet sich äußerst schwierig, da das große Rolltor auf dem Dach des Pkw lag.

