Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleintransporter rollt in Gartenmöbelausstellung

Fulda (ots)

Am Freitag (11.08.), gegen 21.25 Uhr, parkte ein 29-jähriger Mann aus Künzell seinen PKW-Transporter, einen Opel Movano, in Fulda in der Heidelsteinstraße auf dem Gelände der dortigen Tankstelle und begab sich kurzzeitig in den Verkaufsraum der Tankstelle.

Als er kurz darauf wieder den Verkaufsraum verließ, musste er feststellen, dass sein Kleintransporter nicht mehr vor Ort war. Vermutlich aus Unachtsamkeit versäumte es der 29-Jährige, sein Fahrzeug ausreichend vor dem Wegrollen zu sichern, so dass sich der Transporter quasi "selbständig" machte. Über die zwei Fahrstreifen der Heidelsteinstraße hinweg rollte der Opel Movano in Richtung des gegenüberliegenden Möbelhauses, durchbrach dabei einen Doppelstabmattenzaun, rollte den dortigen Hang hinunter und noch circa 100 m weiter über den Parkplatz des Möbelhauses bis er letztendlich gegen die dort im Rahmen der Verkaufsausstellung aufgestellten Gartenmöbel prallte und zum Stehen kann. Erste Befürchtungen, wonach das Fahrzeug in eine der Schaufensterscheiben des Möbelhauses krachte, bestätigen sich bei der Unfallaufnahme nicht.

Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge oder Fußgänger vor Ort bzw. im Nahbereich, so dass auch niemand verletzt wurde.

An dem Transporter, dem Mattenzaun und den Gartenmöbeln entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Da bei dem Transporter der Unterboden und unter anderem auch der Tank des Fahrzeuges stark beschädigt wurden, liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr auf der gesamten Länge gebunden werden mussten.

Gefertigt: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda

