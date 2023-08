Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Unfall mit Fahrrad

Niederaula. Am Mittwoch (09.08.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Schlitzer Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts in die Straße einbiegen. Ein 61-jähriger Fahrer aus Niederaula befuhr mit seinem E-Bike zeitgleich den Radweg in entgegengesetzter Richtung entlang in Richtung Hattenbacher Straße. Im Einmündungsbereich der Ausfahrt des Marktes kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Zweiradfahrer kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Sattelzug umgekippt

Hohenroda. Am Donnerstag (10.08.), gegen kurz vor 11 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer aus Sondheim v.d. Rhön mit seinem Sattelzug die Baustellenzufahrt (Feldweg) zwischen der L3173 und einem dortigen Baustellengelände. Dabei kam er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache mit einem Reifen von der Fahrbahn ab, kippte um und kam in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Unfall mit E-Roller

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.08.), gegen 4:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda die Straße "Blaue Liede" in Richtung Amazon-Straße und wollte nach momentanem Kenntnisstand im Verlauf der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße in die Amazon-Straße einfahren. Ein 24-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zur diesem Zeitpunkt mit seinem E-Roller die Straße "Blaue Liede" aus Richtung "An der Kühnbach" und beabsichtigte der Vorfahrtsstraße nach links weiter folgen. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geschädigte gesucht!

Lauterbach. Am Donnerstag (10.08.), gegen 11.15 Uhr, beschädigte ein Mann aus dem Vogelsbergkreis beim Einparken auf einem Parkplatz in der Straße "Am Graben" - im Bereich einer dortigen Lokalität - einen grauen Pkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wartete der Fahrzeugführer bis sich eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit zwei Kindern im Alter zwischen circa acht und zehn Jahren dem an Tür und Seitenteil hinten rechts beschädigten Fahrzeug näherten. Noch bevor der Vogelsberger die Dame ansprechen konnte, fuhr diese jedoch mit dem Wagen davon. Der Unfallverursacher meldete den Sachverhalt daraufhin umgehend der Polizei in Lauterbach. Diese sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen sowie der Fahrerin des beschädigten Pkw. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

