Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unterführung mit Farbe besprüht - Container aufgebrochen - Hinweise zu Hundehalter und Tier erbeten - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Unterführung mit Farbe besprüht

Künzell. Unbekannte Täter sprühten mit silberner Farbe ein Hakenkreuz auf die Wand einer Unterführung an der A 7. Diese befindet sich im Lanneshofweg in Bachrain. Der Vorfall wurde der Polizei am Mittwoch (09.08.), gegen 16.45 Uhr, gemeldet. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Container aufgebrochen

Dipperz. Indem sie vermutlich über einen Zaun kletterten, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände im Lingsgrunder Weg in Wisselsrod. Dort brachen sie zwei Baustellencontainer gewaltsam auf und entwendeten unter anderem Erdungs- und Kurzschlussgarnituren aus Kupfer sowie ein Nivelliergerät im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hinweise zu Hundehalter und Tier erbeten

Fulda. Während die Eltern am Dienstag (08.08.), gegen 19 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus "Am Jagdstein" gerade Einkäufe in ihrem Fahrzeug verluden, näherte sich ein Hund aus unbekannter Richtung dem in einem Baby-Safe am Boden stehenden neun Monate alten Säugling und biss diesen. Die Eltern verjagten den Vierbeiner umgehend und hörten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen Pfiff, woraufhin der Hund in Richtung "Am Jagdstein" / Telekom verschwand. Das Baby wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob der Hundehalter den Vorfall bemerkt hatte. Der Hund kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 35 Zentimeter hoch und dunkles kurzes Fell. Er trug zudem ein Halsband. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Zwischen Montag (07.08.) und Donnerstag (10.08.) schlugen Unbekannte die Scheibe einer Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kies" in Bachrain ein und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss mit Bargeld und Goldschmuck in unbekanntem Wert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell