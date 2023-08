Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Fulda - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Fulda - Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch, (09.08.2023) gegen 13.15 Uhr in Fulda die Sturmiusstraße in Richtung Kurfürstenstraße und bog nach rechts in die Kurfürstenstraße ab. Hier kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen, welcher halb auf der Gegenfahrbahn fuhr, sodass der BMW-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei fuhr der BMW-Fahrer gegen eine Hecke und gegen ein Baustellenschild. Der Unfallverursacher, welcher mit einem Pkw mit "gelbem" Kennzeichen unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

