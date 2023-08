Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Zwei Leichtverletzte

Rotenburg. Am Dienstag (08.08.), gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wollte eine 72-jährige Frau aus Rotenburg mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links auf die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Wabern. Die junge Frau war stadtauswärts in Richtung Alheim unterwegs. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leichtverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 25.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Zusammenstoß auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Dienstag (08.08.), gegen 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße zum Zusammenstoß eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Hünfeld sowie eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

