Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Anhänger gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Hünfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (08.08.) von einem grauen Opel Astra und einem blauen Daimler GLC jeweils das hintere amtliche Kennzeichen "FD-XX 3330" und "FD-MD 2711". Die Fahrzeuge waren seitlich in der Straße "Brauereiweg" geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Burghaun. Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag (01.08.) und Dienstag (08.08.) auf bislang unbekannte Weise einen gesicherten Anhänger des Herstellers Gromex im Wert von rund 13.000 Euro. Derzeitigen Erkenntnissen nach haben sich die Langfinger vermutlich über einen angrenzenden Feldweg Zugang zu einem Firmengelände in der Straße "Am Grubener Weg" verschafft, auf welchem der Anhänger abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

