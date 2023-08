Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Kunstwerk beschädigt - Auto aufgebrochen - Mountainbike entwendet - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Fulda. In der Brauhausstraße kam es am Samstagmorgen (29.07.), gegen 6 Uhr, zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen zwei bislang Unbekannte nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten drei Geschädigte im Alter von 26, 30 und 34 Jahren und entwendeten dabei die Handtasche einer ihrer Begleiterinnen. Weshalb es zum Streit kam, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannten Männer werden von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Person 1: circa 20 - 25 Jahre alt, circa 175 bis 185 cm groß, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (möglicherweise der Marke Adidas) und einer schwarzen Hose.

Person 2: circa 20 - 25 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlanke, sportliche Statur, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem weißen Pullover.

Die beiden Männer waren in Begleitung einer Frau mit langen dunklen Haaren, die laut Zeugenaussagen von kleiner Statur war.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Dienstag (01.08.), gegen 0 Uhr, die Beschädigung eines Kunstwerkes der sogenannten "Alltagsmenschen" in der Bahnhofstraße. Unbekannte haben derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen 19 Uhr und Mitternacht auf bislang unbekannte Weise einem Hund den Kopf abgeschlagen/abgetreten. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Auto aufgebrochen

Mountainbike entwendet

Versuchter Einbruch

Julissa Sauermann

