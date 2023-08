Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Kleinkraftrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Kettengasse wurde am frühen Dienstagmorgen (01.08.), gegen 4.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad gestohlen

Bad Hersfeld. Einen weißen Roller des Herstellers Sym, Modell Jet 4, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (01.08.). Das Zweirad im Wert von circa 400 Euro stand zur Tatzeit in der Dreherstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

