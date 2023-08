POL-OH: Marienstatue aufgefunden - Hinweise erbeten

Osthessen (ots) - Von Fahrbahn abgekommen Bad Hersfeld. Am Montag (31.07.), gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach am Herzberg die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld-Asbach kommend in Richtung Eichhofkreisel. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus Breitenbach am Herzberg aus unbekannter Ursache ...

