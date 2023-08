POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Eisdiele Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (31.07.) in eine Eisdiele in der Breitenstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden in momentan noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, Pressesprecherin Kontakt: ...

