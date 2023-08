Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Turnhalle

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagnacht (28.07.) und Montagnacht (31.07.) mehrere Baucontainer in der Florastraße in Pilgerzell aufzubrechen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Turnhalle

Fulda. Eine Turnhalle in der Washingtonallee war zwischen Samstagabend (29.07.) und Montagvormittag (31.07.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie die hintere Tür gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich unerlaubt Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldkassette, eine Videokamera sowie einen Laptop und PC in noch unbekanntem Wert und flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

