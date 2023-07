Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Raub in Dockenhudener Chaussee

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Sonntagabend, den 09.07.2023, ist es in der Dockenhudener Chaussee in Halstenbek zwischen Eielkampsweg und dem Neuen Luruper Weg zum schweren Raub eines Smartphones durch drei bislang unbekannte Täter gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Männer um 19:43 Uhr unvermittelt von hinten kommend auf den 32-Jährigen eingeschlagen haben ohne dass es im Vorwege zu einem Streit gekommen sein soll. Die Täter nahmen ihm sein Handy ab und flohen in unbekannte Richtung.

Die Männer sollen polnisch miteinander gesprochen haben. Ein Mann trug eine kurze Hose mit freiem Oberkörper.

Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief am Abend erfolglos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell