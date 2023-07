POL-SE: Elmshorn - Drogen und Waffen bei Kontrollen aufgefunden

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Donnerstag (06.07.2023) ist es in der Straße "Am Kapellenhof" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:25 Uhr ereignet haben. Unbekannter Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus, durchwühlten die Räume und entwendeten Modeschmuck mit ...

mehr