POL-F: 230315 - 0319 Frankfurt-Heddernheim: Ladendiebin mit Kinderwagen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 31-jährige Frau entwendete am gestrigen Dienstag, den 14.03.2023, mit einem Kinderwagen mehrere Klamotten aus einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums. Bei dem Diebstahl ertappte sie eine 45-jährige Ladendetektivin. Zwischen beiden Frauen kam es zu einer kurzzeitigen Auseinandersetzung. Die Beschuldigte betrat gegen 12:30 Uhr eine Filiale im Nordwestzentrum und lud diverse Kleidungsstücke in einen von ihr mitgeführten Kinderwagen. Als sie den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach sie die Ladendetektivin des Geschäfts an und konfrontierte sie mit dem Diebstahl. Die ertappte Frau begann daraufhin zu schreien und schlug die Detektivin nach einer verbalen Auseinandersetzung auf den Arm, was aber zu keiner Verletzung führte. Als eine verständigte Polizeistreife eintrat, beruhige sich die Situation.

Die 31-jährige Ladendiebin wurde von den Beamten nach draußen begleitet und erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die gestohlene Ware im Wert von über 100 Euro, darunter eine Lederjacke, eine Tasche, Unterwäsche, Strümpfe und eine Pyjamahose, verblieb im Laden.

