Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230315 - 0318 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Wiederholungstäter festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Zivilfahnder identifizierten gestern (14. März 2023) im Bahnhofsviertel einen gesuchten Gepäckdieb. Ihm werden zwei Diebstähle am Frankfurter Flughafen vorgeworfen. Der 26-Jährige wurde festgenommen und in die Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt/M. eingeliefert.

Gestern gegen 00:00 Uhr kontrollierten Zivilfahnder im Bahnhofsviertel eine Person. Bei der Überprüfung der Personalien fiel den Beamten eine Fahndung der Bundespolizei auf, in welcher der 26-Jährige als Tatverdächtiger eines Gepäckdiebstahls am Frankfurter Flughafen gesucht wurde. Hierbei stahl der Dieb bereits am 12.03.2023 in einem unbemerkten Moment eine Handtasche von einem Gepäckwagen am Flughafen und entkam zunächst unerkannt.

Aber nicht nur das. Dem Gepäckdieb kann noch ein weiterer Diebstahl aus dem Dezember des vergangenen Jahres zugeordnet werden. In diesem Fall beging er mit einer weiteren unbekannten Person ebenfalls am Flughafen einen Trickdiebstahl. Die Beute war auch hier eine Handtasche.

Der Beschuldigten wurde festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Der einschlägig bekannte Gepäckdieb soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

