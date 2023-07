Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Donnerstag (06.07.2023) ist es in der Straße "Am Kapellenhof" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:25 Uhr ereignet haben.

Unbekannter Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus, durchwühlten die Räume und entwendeten Modeschmuck mit geringem Wert.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

