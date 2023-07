Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach Einbruchsversuch in Holzhandel

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (07.07.2023) ist es in der Julius-Leber-Straße in Elmshorn zur Festnahme eine Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Firma gekommen.

Aufgrund einer Präsenzerhöhung im Innenstadtbereich befand sich eine Streife der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg zur Unterstützung des Polizeireviers Elmshorn im Steindammparkdeck.

(Mit Wirkung von gestern hat das Polizeirevier Elmshorn aufgrund der Kriminalitätsentwicklung die Präsenz erhöht und einen Kontrollbereich angeordnet.

Nähere Informationen sind der soeben veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5552402))

Hier hörten die Beamten kurz nach 01:00 Uhr Geräusche aus dem Bereich des in der Nähe befindlichen Holzhändlers und näherten sich dem Gelände.

Die Einsatzkräfte sahen eine Person auf dem Außengelände.

Die Polizisten forderten Unterstützung an und umstellten mit weiteren Einsatzkräften und ihren beiden Diensthunden das Betriebsgelände.

Bei der anschließenden Absuche des Außenbereichs fanden die Beamten zunächst einen Bolzenschneider auf.

Nachdem Einsatzkräfte nahe der Krückau Geräusche im Unterholz auf dem Firmengelände vernommen hatten, spürte Diensthündin "Viper", ein Malinois, zunächst eine Tasche und im Anschluss einen in einem Brombeergestrüpp liegenden Mann auf.

Die Einsatzkräfte nahmen den 27-jährigen Hamburger vorläufig fest und brachten ihn zum Revier.

Worauf es der Einbrecher abgesehen hatte, ist bislang noch unklar.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell