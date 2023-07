Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Folgemeldung - Tatverdächtiger in Haft

Bad Segeberg (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme eines 16-jährigen Intensivtäters aus dem Kreis Steinburg nach einer gefährlichen Körperverletzung am Elmshorner Bahnhof am Mittwoch befindet sich der Tatverdächtige aktuell in Haft.

Näheres zum Hintergrund ist der gestrigen Pressemitteilung zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5551716

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Jugendliche am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Durch das Gericht wurde Untersuchungshaft angeordnet und der 16-Jährige im Anschluss einer Jugendanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell