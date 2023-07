POL-SE: Rellingen - Eigentümer von Vögeln gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (06.07.2023) ist es in der Kurhausstraße in Bad Segeberg im Bereich Große Seestraße zum Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Gegen 03:30 Uhr wurde der Einbruch bei der Polizei gemeldet, woraufhin mehrere Streifen den Tatort aufsuchten. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Täter war nicht mehr in dem Geschäft. Im Rahmen der ...

mehr