Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Juwelier

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (06.07.2023) ist es in der Kurhausstraße in Bad Segeberg im Bereich Große Seestraße zum Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen.

Gegen 03:30 Uhr wurde der Einbruch bei der Polizei gemeldet, woraufhin mehrere Streifen den Tatort aufsuchten.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Täter war nicht mehr in dem Geschäft.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden, nahm ein Diensthund eine mögliche Spur durch einen gegenüberliegenden Durchgang zum nahegelegenen Rewe-Parkplatz auf, die sich hier verlor.

Möglicherweise könnten sich der/die Täter von hier mit einem Fahrzeug entfernt haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fehlt aus dem Geschäft Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere auf dem besagten Supermarktparkplatz.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Kontaktaufnahme unter 04551 884-0.

