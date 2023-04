Polizei Münster

POL-MS: Nach Diebstahl in Roxel - 33-jähriger Taschendieb in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Täter nach Taschendiebstahl auf frischer Tat gestellt" (ots vom 28.4., 13:20)

Der 33-jährige Taschendieb, der am Donnerstagmittag (27.4., 13:14 Uhr) in einem Supermarkt in Roxel einer 85-Jährigen ihre Geldbörse gestohlen hatte, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Er ist verdächtig, für mindestens sechs gleichgelagerte Taten verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er heute (28.4.) einem Richter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag, erließ Haftbefehl gegen den 33-Jährigen und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell