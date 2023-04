POL-MS: Gefahrgutaustritt an der A 1 - Unterstützung beim Fahndungstag der Polizeidirektion Osnabrück

Münster (ots) - Ein polizeibekannter Tatverdächtiger ist am Donnerstagmittag (27.04.2023, 13:14 Uhr) bei einem Geldbörsen-Diebstahl aus einem Einkaufswagen einer älteren Dame festgenommen worden. Polizeibeamte beobachten, wie der Räuber sich in einem Netto-Markt in Münster-Roxel immer wieder auffällig einer Frau näherte und diese samt ihrem Einkaufswagen nicht ...

mehr