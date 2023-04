Polizei Münster

POL-MS: Täter nach Taschendiebstahl auf frischer Tat gestellt

Münster (ots)

Ein polizeibekannter Tatverdächtiger ist am Donnerstagmittag (27.04.2023, 13:14 Uhr) bei einem Geldbörsen-Diebstahl aus einem Einkaufswagen einer älteren Dame festgenommen worden.

Polizeibeamte beobachten, wie der Räuber sich in einem Netto-Markt in Münster-Roxel immer wieder auffällig einer Frau näherte und diese samt ihrem Einkaufswagen nicht aus dem Blick ließ. Bei einer günstigen Gelegenheit griff der Täter in den Korb der Geschädigten und entwendete die darin befindliche Geldbörse.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen ohne Widerstand fest, als dieser den Markt mit der Beute verlassen hatte. Das gestohlene Portemonnaie, welches die Beamten beim Täter sicherstellten, konnten der Dame direkt wieder ausgehändigt werden.

