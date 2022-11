Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand in Wohnanwesen in Oberbexbach

Bexbach OT Oberbexbach (ots)

Am 05.11.2022, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, brach in einem Wohngebäude in der Hangarder Straße in 66450 Bexbach ein Feuer in einem Raum im Erdgeschoss aus. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Bezirke unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf eine fünfstellige Summe. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Anwesen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar; Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell