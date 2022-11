POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Blieskastel (ots) - Am 31.10.2022, in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, wurde auf dem Paradeplatz in Blieskastel ein SUV der Marke Peugeot beschädigt. Ein unbekannter Täter hat an dem Fahrzeug den Außenspiegel durch Gewalteinwirkung erheblich beschädigt. Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg ...

