POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW

Homburg (ots) - Am Montag den 31.10.2022 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Talstraße in 66424 Homburg ein Motorrad (Suzuki V Strom 650, schwarz) entwendet. Das Motorrad war auf einem Parkplatz in der Talstraße geparkt und wurde vermutlich mit einem Anhänger oder größeren Fahrzeug von einem bislang unbekannten Täter abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in ...

