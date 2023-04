Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Walhausen (ots)

Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung lauten die Tatvorwürfe gegen einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis St. Wendel. Der Mann bog mit seinem Wagen in Walhausen am Ostersamstag, 08.04.2023, um 19.25 Uhr auf Höhe des Kreisverkehrs "Obereckstraße/Schoosbergstraße" in die Steinberger Straße ab, um danach in Fahrtrichtung Türkismühle zu fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Motorrad, welches gleichzeitig in Fahrtrichtung Steinberg-Deckenhardt fuhr. Der 23-jährige Motorradfahrer und seine 20-jährige Sozia stürzten, wobei sie sich Verletzungen zuzogen. Zur Versorgung der beiden Verletzten kamen der Rettungshubschrauber, ein Notarztwagen und zwei Rettungswagen zum Einsatz. Zur Abklärung der Verletzungen wurden der Motorradfahrer und seine Begleiterin zu den Krankenhäusern nach Homburg und St. Wendel verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die Steinberger Straße für einen Zeitraum von 2einhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Die Straßenreinigung und die Ausschilderung der Gefahrenstelle erfolgte durch zwei Bedienstete des Bauhofes Nohfelden. Anlässlich der Verkehrsunfallaufnahme wurde ermittelt, dass der 37-jährige Pkw-Fahrer zunächst die Unfallstelle unerlaubt verlassen hatte, um später wieder zurückzukehren. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Seinen Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben.

