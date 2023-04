POL-Nordsaarland: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich auf L 149 vor Buweiler

Losheim am See (ots) - Einen schwarzen Ford-Focus, der nur am Fahrzeugheck ein luxemburgisches Kennzeichen trägt, sucht die Polizeiinspektion Nordsaarland. Der Fahrer dieses Wagens tankte am Sonntag, 12.03.2023, gegen 20:45 Uhr an einer Losheimer Tankstelle seinen Focus, ohne die fällige Tankrechnung zu bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich vorne am Fahrzeug kein Kennzeichen. Das an dem Ford angebrachte ...

mehr