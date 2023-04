Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Entsorgte Feuerlöscher im Wald

Bild-Infos

Download

66625 Nohfelden L 330 (ots)

Am Dienstag dem 04.04.2023 wurde die Polizei Nordsaarland darüber informiert, dass zwischen den Ortsteilen Sötern und Türkismühle, neben der L 330, unter der Autobahnbrücke (A 62), mehrere Feuerlöscher liegen würden. Durch die Polizei konnte die Mitteilung als zutreffend vorgefunden werden. Demnach handelte es sich um ca. 30 noch gefüllte Feuerlöscher, welche durch bislang unbekannte Täter achtlos in den Wald in der Nähe eines Bachlaufes weggeworfen wurden. Da hierbei eine Umweltstraftat nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine entsprechende Strafanzeige eingeleitet.

Zeugen, welche vorliegend sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der PI Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell