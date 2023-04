Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugen gesucht

Bardenbach (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland wurde am Ostersamstag, 08.04.2023, um 16.18 Uhr Zeuge einer Straßenverkehrsgefährdung. Die beiden Beamten beobachteten während einer Streifenfahrt einen hellblauen BMW mit Merziger Kreiskennzeichen, welcher über die L 148 von Nunkirchen in Richtung Wadern geführt wurde. In Höhe der Abzweigung nach Bardenbach überholte der Fahrer dieses Wagens trotz Gegenverkehrs und Überholverbotes zwei vor ihm fahrende Pkw. Jetzt bemerkte der Fahrer des BMW, dass ihm ein Polizeifahrzeug entgegenkommt, weshalb er vor einem weiteren vorausfahrenden Pkw einschert. Bei dem Überholmanöver befährt der BMW-Fahrer sowohl die Sperrfläche als auch die Abbiegespur des Gegenverkehrs. Die Polizeibeamten wenden sofort ihren Streifenwagen und nehmen die Verfolgung des BMW auf. Dieser beschleunigt stark und überholt in Höhe Noswendel vor einer Kurve ein weiteres Fahrzeug, woraufhin der Sichtkontakt zu dem flüchtigen Fahrer abbricht. Der flüchtige BMW kann später im Löstertal verlassen aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Nordsaarland ruft mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer dazu auf, sich unter der Telefonnummer 06871 90010 zu melden. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben?

